Monaco Prensesi Charlene taburcu edildi

Monako Prensi II. Albert’ın eşi Prenses Charlene kulak, burun ve boğaz enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

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Monegasque Sarayı tarafından dün yapılan açıklamada, Monako Prensi II. Albert'ın Güney Afrikalı eşi Prenses Charlene'in geçtiğimiz çarşamba günü baygınlık geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ifade edilmişti.

ENFEKSİYON TEDAVİSİ GÖRDÜ

Prenses Charlene'in hastaneden taburcu edildiği duyuruldu. Kulak, burun ve boğaz enfeksiyonu için tedavi gördüğü belirtilen Prenses Charlene'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE EVLENMİŞTİ

2000 Olimpiyat Oyunları’nda Güney Afrika için yüzen Charlene, Monako Prensi II. Albert ile 2011 yılında görkemli bir törenle evlenmişti.

Öte yandan Prens II. Albert, Prens III. Rainier ve onunla evlenmek için aktrisliği bırakan Grace Kelly'nin oğlu. Grace Kelly, 1982’de bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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