Mucize Doktor yeni sezon 2. fragman yayınlandı! 17 Eylül’de ekranlara geri dönüyor

Sevilen dizi Mucize Doktor yeni sezon fragmanında, hastanede meydana gelen patlamada Nazlı'nın başına bir şey gelirken, Ali Nazlı'yı kurtarmak için kendini alevlerin içerisine atıyor.

MUCİZE DOKTOR 29. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE



MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Corona virüsü yüzünden erken sezon finali yapan Mucize Doktor, 2. sezonu ile 17 Eylül'de tekrardan başlayacak. Dizinin yeni sezon ilk bölümü, 17 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.