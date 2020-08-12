Muhteşem Yüzyıl’ı bitiren Cardi B’ye Aşk-ı Memnu önerisi

Muhteşem Yüzyıl dizisi hayranı çıkan ABD'li rapçi Cardi B, tüm bölümleri bitirdiğini söyleyince Türk takipçileri kendisine Aşk-ı Memnu'ya başlamasını önerdi.

Türkiye’de uzun süre önce final yapmasına rağmen ünü ülke sınırlarını aşan Muhteşem Yüzyıl dizisinin hayranlarından biri de ABD’li rapçi Cardi B.

Son günlerde yeni klibi WAP’la gündemde olan rapçi, Muhteşem Yüzyıl’la ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Dizinin tüm bölümlerini bitirdiğini belirten Cardi B, Türk takipçilerinden şimdi ne izlemesi gerektiğine dair yardım istedi.

Pek çok sosyal medya kullancısı ise ünlü rapçiye, Türkiye’de tekrar bölümleri bile rekor kıran Aşk-ı Memnu’yu izlemesini önerdi.

EŞİNİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR



Cardi B, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini de söyledi. Eşini yolculuk için ikna etmeye çalıştığını belirten 27 yaşındaki rapçi, “Türkiye'ye gitmek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu’ndan çok etkileniyorum. Ama Offset 16 saatlik uçuş yapmak istemiyor” dedi.