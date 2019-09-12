Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin ‘Naim filmi durdurulsun’ dedi

İki yıl önce hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu, yakında gösterime girecek olan ve dünya ve olimpiyat şampiyonun hayatını konu alan Naim filminin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Yapımcı Mustafa Uslu ile Dijital Yapım Evi ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'na dava açan Esin ve Sezin Süleymanoğlu’nun dava kağıdında “Merhum Naim Süleymanoğlu’nun hayatının Türk Herkül olarak film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride iki kızını toplum içinde küçük düşürmeye yönelik birtakım olumsuz sonuçlar doğurabileceği aşikardır” denildi.

“NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN KAZANÇ KAPISI HALİNE GETİRİLMESİNE KARŞIYIZ”

Dava kağıdında ayrıca “Bazı ünlü şahsiyetler gibi merhum Naim Süleymanoğlu’nun da hayatının film yapılarak kazanç kapısı haline getirilmesine müvekkillerin muvafakatleri bulunmamaktadır. Ayrıca herhangi hak sahibi olmayan şahıslarla yapılan sözleşmelerin de müvekkilleri bağlaması söz konusu değildir” sözleri dikkat çekti.

Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, yapımcı şirketiyle yaptığı anlaşma sonucunda, milli haltercinin hayatının film olarak çekilerek sinemalarda gösterileceği, bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu’nun bir bedel alacağı, filmin iyi iş yapması halinde merhum Süleymanoğlu’nun yasal mirasçıları olan kızlarına da birer daire alınacağına karar verilmiş. Süleymanoğlu’nun kızlarından habersiz bir şekilde amcalarının yapımcı Mustafa Uslu ile anlaşma yapması hakkında da ‘Kanuna ve dürüstlük kuralına aykırıdır. Maddi çıkar peşinde olan kişilerin, bu oyunlarını durdurmak için öncelikle film çekiminin tedbiren durdurulması ve bilahare filmin gösterime girmesinin engellenmesini talep etme zarureti doğmuş bulunmaktadır” denildi…

Şimdi gözler yapımcı Mustafa Uslu’ya çevrildi. Ünlü yapımcının konu hakkında yapacağı açıklama bekleniyor…