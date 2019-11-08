Nami Esatgil kimdir? Nami Esatgil kimdir nereli ve kaç yaşında?

Nami Esatgil, 1966 doğumludur. Uzun yıllardır seslendirme ve dublaj çalışmaları ile tanınan Nami Esatgil hakkında merak edilenler haberimizde... Nami Esatgil nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde, Moda Kralı Rüştü karakterini canlandıran Nami Esatgil hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nami Esatgil kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

NAMİ ESATGİL KİMDİR?

Nami Esatgil, 30 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Esatgil, pek çok projede seslendirme sanatçısı olarak ve sinema filmlerinde oyuncu olarak görev yapmıştır.

Nami Esatlıgil şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Rüştü karakterine hayat vermektedir.

Nami Esatlıgil’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2017 – Can Erik / Oyuncu / Yönetmen

2017 – Tavşan Hophop İngilizce Öğreniyor / Yönetmen / Yazar

2016 – Olgun Portakal / Oyuncu / Yönetmen

2014 – Çilekli Spagetti / Komser Cinayettin

2012 – Sonbaharı Beklerken / Oyuncu / Yönetmen Yardımcısı

Kiraz Zamanı / Oyuncu

Nami Esatgil’in rol aldığı filmler:

2017 – Amigos Meksika Hazinesi

2015 – Mihrez: Cin Padişahı

2010 – Divanyolu: Bir Medeniyet Rüyası

2008 – Kollama

2007 – 18’ler Takımı

2006 – Son Osmanlı Yandım Ali

2008 – Doktorlar

2004 – Derbent Deresi

1990 – İşte Suzan (Video Filmi)

1989 – Lambada / Gençlik Fırtınası

1986 – Şalvar Bank

1986 – Küskünüm

Nami Esatgil’in rol aldığı televizyon dizileri:

2019 – Arka Sokaklar (Rüştü)

2008 – Ateşten Koltuk

2007 – Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal (TV Filmi)

2007 – Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın (TV Filmi)

2006 – İki Aile

2006 – Yağmurdan Sonra

2006 – Rüyalarda Buluşuruz

2006 – Kadın Severse

2006 – Eksi 18

2004 – Melekler Adası

2004 – Kalp Gözü

2004 – Haziran Gecesi (Doktor)

2004 – Gizli Dünyalar

2004 – Cennet Mahallesi

2004 – Şubat Soğuğu

2004 – Bedel (TV Filmi)

2003 – Lise Defteri (Medet)

2003 – Kurtlar Vadisi (İstihbaratçı)

2002 – Çekirdek Aile

2002 – Biz Size Aşık Olduk

2002 – Aslı ile Kerem

2001 – Tatlı Hayat

2000 – Üzgünüm Leyla

2000 – Yedi Numara (Profesör)

2000 – Hayat Bağları

1999 – Küçük Besleme (Bakır)

1999 – Ayrılsak da Beraberiz

1997 – Böyle mi Olacaktı?

1996 – Tatlı Kaçıklar

1995 – Çiçek Taksi

1993 – Şaban Askerde

Seslendirme

2018 – Bekarlığa Veda

2012 – Bulutların Ötesi

2011 – İnsan Aldandı (Seslendirme Yönetmeni)

2011 – Farklı Boyut (Seslendirme Yönetmeni)

2010 – Şehrayin (Seslendirme Yönetmeni)

2010 – Kader Çizgisi (Seslendirme Yönetmeni)

2010 – Güz Gülleri (Seslendirme Yönetmeni)

2008 – Kollama

2008 – Doğruluk Ekseni (Seslendirme Yönetmeni)

2008 – Ateşten Koltuk (Seslendirme Yönetmeni)

2008 – Büyük Buluşma

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu

2007 – Hitman

2006 – Yeşeren Düşler

2006 – Yalnız Kalpler

2006 – Umut Hiç Bitmeyecek

2006 – Memleket Hikayeleri – Allı Zeynebim

2006 – Görevimiz Tehlike III

2006 – Elmalı Tabak

2006 – Buz Devri 2: Erime Başlıyor

2006 – Arka Sokaklar

2005 – Pembe & Mavi

2005 – Kurtlar Vadisi Irak

2005 – Ihlamurlar Altında

2004 – Sen Küçüksün

2004 – Aşkımızda Ölüm Var

2004 – Şubat Soğuğu

2004 – Derbent Deresi

2003 – Umutların Ötesi

1997 – Titanik

1993 – Kusursuz Dünya

1991 – Oscar (Slyvester Stallone Seslendirmesi)