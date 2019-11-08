Nami Esatgil kimdir? Nami Esatgil kimdir nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde, Moda Kralı Rüştü karakterini canlandıran Nami Esatgil hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nami Esatgil kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
NAMİ ESATGİL KİMDİR?
Nami Esatgil, 30 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Esatgil, pek çok projede seslendirme sanatçısı olarak ve sinema filmlerinde oyuncu olarak görev yapmıştır.
Nami Esatlıgil şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Rüştü karakterine hayat vermektedir.
Nami Esatlıgil’in rol aldığı tiyatro oyunları:
2017 – Can Erik / Oyuncu / Yönetmen
2017 – Tavşan Hophop İngilizce Öğreniyor / Yönetmen / Yazar
2016 – Olgun Portakal / Oyuncu / Yönetmen
2014 – Çilekli Spagetti / Komser Cinayettin
2012 – Sonbaharı Beklerken / Oyuncu / Yönetmen Yardımcısı
Kiraz Zamanı / Oyuncu
Nami Esatgil’in rol aldığı filmler:
2017 – Amigos Meksika Hazinesi
2015 – Mihrez: Cin Padişahı
2010 – Divanyolu: Bir Medeniyet Rüyası
2008 – Kollama
2007 – 18’ler Takımı
2006 – Son Osmanlı Yandım Ali
2008 – Doktorlar
2004 – Derbent Deresi
1990 – İşte Suzan (Video Filmi)
1989 – Lambada / Gençlik Fırtınası
1986 – Şalvar Bank
1986 – Küskünüm
Nami Esatgil’in rol aldığı televizyon dizileri:
2019 – Arka Sokaklar (Rüştü)
2008 – Ateşten Koltuk
2007 – Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal (TV Filmi)
2007 – Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın (TV Filmi)
2006 – İki Aile
2006 – Yağmurdan Sonra
2006 – Rüyalarda Buluşuruz
2006 – Kadın Severse
2006 – Eksi 18
2004 – Melekler Adası
2004 – Kalp Gözü
2004 – Haziran Gecesi (Doktor)
2004 – Gizli Dünyalar
2004 – Cennet Mahallesi
2004 – Şubat Soğuğu
2004 – Bedel (TV Filmi)
2003 – Lise Defteri (Medet)
2003 – Kurtlar Vadisi (İstihbaratçı)
2002 – Çekirdek Aile
2002 – Biz Size Aşık Olduk
2002 – Aslı ile Kerem
2001 – Tatlı Hayat
2000 – Üzgünüm Leyla
2000 – Yedi Numara (Profesör)
2000 – Hayat Bağları
1999 – Küçük Besleme (Bakır)
1999 – Ayrılsak da Beraberiz
1997 – Böyle mi Olacaktı?
1996 – Tatlı Kaçıklar
1995 – Çiçek Taksi
1993 – Şaban Askerde
Seslendirme
2018 – Bekarlığa Veda
2012 – Bulutların Ötesi
2011 – İnsan Aldandı (Seslendirme Yönetmeni)
2011 – Farklı Boyut (Seslendirme Yönetmeni)
2010 – Şehrayin (Seslendirme Yönetmeni)
2010 – Kader Çizgisi (Seslendirme Yönetmeni)
2010 – Güz Gülleri (Seslendirme Yönetmeni)
2008 – Kollama
2008 – Doğruluk Ekseni (Seslendirme Yönetmeni)
2008 – Ateşten Koltuk (Seslendirme Yönetmeni)
2008 – Büyük Buluşma
2007 – Kurtlar Vadisi Pusu
2007 – Hitman
2006 – Yeşeren Düşler
2006 – Yalnız Kalpler
2006 – Umut Hiç Bitmeyecek
2006 – Memleket Hikayeleri – Allı Zeynebim
2006 – Görevimiz Tehlike III
2006 – Elmalı Tabak
2006 – Buz Devri 2: Erime Başlıyor
2006 – Arka Sokaklar
2005 – Pembe & Mavi
2005 – Kurtlar Vadisi Irak
2005 – Ihlamurlar Altında
2004 – Sen Küçüksün
2004 – Aşkımızda Ölüm Var
2004 – Şubat Soğuğu
2004 – Derbent Deresi
2003 – Umutların Ötesi
1997 – Titanik
1993 – Kusursuz Dünya
1991 – Oscar (Slyvester Stallone Seslendirmesi)