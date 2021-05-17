Necati Şaşmaz boşandı! İşte ödeyeceği nafaka

Nagehan Şaşmaz, 2012’de henüz 20 yaşında iken Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’la evlendi. Çiftin dört yıl içinde iki çocuğu dünyaya geldi.

DAVA İKİ YILDIR SÜRÜYORDU

Necati Şaşmaz 2019 yılının şubat ayında eşine, 10 milyon TL tazminat ve iki çocuğunun velayeti talebiyle boşanma davası açtı. Ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Nagehan Şaşmaz da 20 milyon TL tazminat, çocukların velayeti ve iki oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açtı.

VELAYET ANNEYE VERİLDİ

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Nagehan Şaşmaz’ı avukat Deniz Ketenci, Necati Şaşmaz’ı da avukat Altın Mimir temsil etti. Mahkeme iki tarafın açtığı boşanma davasını da kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini anneye verirken, babayla kişisel ilişki günleri tayin etti.

İZİN ALMADAN YURT DIŞINA ÇIKARMAK YASAK

Ebeveynlerin izni olmadan çocukların yurtdışına çıkarılmamasına karar veren mahkeme, her hafta çarşamba günleri saat 18.00’de çocuklar hangi ebeveynde olursa olsun görüntülü görüşmesine karar verdi.

TAZMİNAT YOK

Tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerini, her iki ismi de eşit kusurlu bulduğu gerekçesiyle reddeden mahkeme;

Nagehan Şaşmaz'ın istediği yoksulluk nafakası talebini ise ekonomik ve sosyal durumunu göz önüne alarak kabul etmedi. Hakim, Necati Şaşmaz’ın, 7 yaşındaki Ali Nadir ve 3 yaşındaki Yusuf Emir için ayda 16 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.

TARİKAT MERKAZİNE GÖTÜRÜLMESİN TALEBİNE RET

Nagehan Şaşmaz’ın “Necati Şaşmaz'ın, oğullarını bir tarikat merkezine götürmemesi” konusundaki talebi ise “yargılanmanın esasına yönelik olmaması” nedeniyle reddedildi.