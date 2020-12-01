Nilüfer Aydan, Erdoğan’a hakaretten hakim karşısına çıktı

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan 80 yaşındaki Nilüfer Aydan katıldı.

Savunmasını tayin edilecek avukat huzurunda yapmak istediğini belirten Aydan, şu an tansiyonunun yüksek olduğunu söyledi.

Aydan’ın talebine göre barodan avukat tayini için işlem yapılmasına karar veren mahkeme, avukat atandığında ve savunma yapıldığında esasa ilişkin beyanda bulunması için süre verilmesine karar verdi. Duruşma ileri tarihe ertelendi.

4 YIL ÖNCEKİ PAYLAŞIMLAR İDDİANAMEDE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nilüfer Aydan’ın Facebook hesabından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında paylaşımlar yaptığı kaydedildi.

İddianamede Aydan’ın “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 buçuk aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

İddianamede Aydan’ın ifadesinde, Facebook hesabının kendisine ait olduğunu, FETÖ/PDY övgüleri içeren herhangi bir paylaşımının olmadığını söylediği aktarıldı.

Bazı paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığını, yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere yazdırdığını söylediği belirtildi.