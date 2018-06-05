Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ünlü kadınlar kimi zaman sosyal medya hesapları üzerinden ya da verdikleri bir röportajda kendilerine yapılan ahlaksız teklifleri ifşa ettikleri oluyor. Bunun son örneğini ise oyuncu Özge Borak gösterdi. Bir dönem Ata Demirer’le evli olan Borak renkli kişiliği ve esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Borak yaptığı son paylaşımla ise şaşırttı. Kendisine ahlaksız teklifte bulunan bir iş adamının mesajını paylaşarak onu ifşa eden Borak bu ifşasına yazdığı şu satırlarla da yaşananları eleştirdi: “Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir. Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağolun. Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik canım…”

GELEN MESAJLAR ÜZERİNE YENİ BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU

Oyuncu Özge Borak, yaptığı bu paylaşımın ardından özellikle Azeri vatandaşlardan çok sayıda mesaj alınca bir paylaşım yapma gereği daha duydu. Yaşananlar yüzünden herhangi bir ülkenin vatandaşlarını suçlamak istemediğini belirten Borak, her ne şartta yapılmış olursa olsun kendisine gönderilen bu mesajın çirkin olduğunu belirtti ve şunları yazdı: