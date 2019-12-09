Özge Törer kimdir? Özge Törer nereli ve kaç yaşında?
Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özge Törer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır.
Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.
Özge Törer'in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kuruluş Osman (Bala Hatun) (TV Dizisi)