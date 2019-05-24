Özlem Conker kimdir? Özlem Conker nereli ve kaç yaşında?

Özlem Conker, 1973 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1996 yılında rol aldığı Bizim Ev dizisi ile geçen Özlem Conker ile ilgili merak edilenler haberimizde... Özlem Conker nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar karakterini canlandıran Özlem Conker hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özlem Conker kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZLEM CONKER KİMDİR?

Özlem Conker, 1 Temmuz 1973 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Üniversitesi eğitimini Hollanda'nın Tilburg kentinde tamamlamıştır. Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg'ta eğitim almıştır. 2009 yılında Amerika'ya gitmiştir ve burada iki yıl yaşamıştır. Bir yıl Washington Üniversitesi'nde sekiz ay ise Arizona Üniversitesi'nde İngilizce bölümlerine devam etmiştir. 1996 yılında rol aldığı Bizim Ev dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Karagül, Canan, Aşk ve Ceza, Bahar Dalları, Çapkın, Kınalı Kar, Aynalı Tahir gibi bir çok projede yer alan Özlem Conker, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar Kadın Efendi karakterine hayat vermektedir. Özlem Conker, 1.73 metre boyunda, 56 kilo ve Yengeç burcudur.

Özlem Conker’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2019 – Payitaht Abdülhamid (Bidar) (TV Dizisi)

2013-2015 – Karagül (Narin) (TV Dizisi)

2012 – Canan (Canan)

(TV Dizisi)

2011 – Aşk ve Ceza (Ceyda) (TV Dizisi)

2009-2010 – Ömre Bedel (İlknur)

(TV Dizisi)

2009 – Bahar Dalları (Ece) (TV Dizisi)

2007 – Oğlum İçin

(Bahar) (TV Dizisi)

2006-2007 – Eksik Etek (Deniz)

(TV Dizisi)

2006 – Rüyalarda Buluşuruz (Sinem) (TV Dizisi)

2005 – Çapkın (Alev) (TV Dizisi)

2005 – Sensiz Olmuyor (Gönül) (TV Dizisi)

2002-2004 – Kınalı Kar

(Nazar) (TV Dizisi)

2002 – Derya & Deniz (Derya) (TV Dizisi)

2001 – Vasiyet (Bölüm Oyuncusu)

(TV Dizisi)

2001 – Bıçak Sırtı (TV Filmi)

2001 – Aynalı Tahir

(Leyla) (TV Dizisi)

2000 – Kurşun Kalem (TV Dizisi)

2000 – Mert Ali 1 (Pervin)

(TV Dizisi)

1997 – Beyaz Savaş (TV Filmi)

1996 – Bizim Ev (Neslihan) (TV Dizisi)