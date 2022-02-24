Pelin Öztekin: Babamla gişede kapışacağız

Pelin Öztekin'in oynadığı 'Allah Yazdıysa Bozsun' adlı film 18 Mart'ta gösterime giriyor. 8 Mart 2021'de ölen babası Rasim Öztekin'in filmi de 11 Mart'ta vizyonda. Pelin Öztekin, "Rahmetli babamla gişede kapışacağız. Umarım babam bizi geçer. Babam hem kendini, hem de beni gökyüzünden izleyecek" dedi.

Sozcu.com.tr

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Pelin Öztekin geçen akşam Cihangir’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. ‘Allah Yazdıysa Bozsun’ adlı filmde Nurseli İdiz, Gonca Vuslateri ve Burak Yamantürk ile kamera karşısına geçen oyuncu, “Rahmetli babam Rasim Öztekin ile gişede kapışacağız. Onun son filmi 11 Mart'ta, bizimki 18 Mart'ta vizyona girecek. Çok heyecanlıyım. Umarım babam bizi geçer. Babam hem kendini, hem de beni gökyüzünden izleyecek” dedi.

Rasim Öztekin ölmeden hemen önce Birol Güven’in yazdığı dijital suçları konu alan ‘Dijital Esaret’te başrol oymamıştı.

“SONUNDA BÜYÜDÜM BABA”

Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021’de hayatını kaybetmişti. Öztekin’in ölümü Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Pelin Öztekin, babasının vefatının ardından duygusal bir yazı kaleme almıştı. Öztekin, yayınladığı gönderide şunları söylemişti:

“Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş… Sanki dün kulağına ‘Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim’ diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan! Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba.”

“Bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli… Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik. Sen yine bana akıllar verecektin, ben ‘Off baba yaa’ diye şımarıklık yapacaktım. Fazla erken değil miydi bu didişmeleri bırakıp gitmek için? Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın…”

“Babalar kızlarının ilk aşkıdır’ lafını anlamayanlara inat, o aşk en çok bize yakıştı Babiş. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam… Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak.”

“Elveda sana. Benim daimi yol göstericim… İyi ki senin kızınım, İyi ki sen babiş… Seni şimdiden çok özlüyorum. Seni çok ama çok seviyorum Rasoş’um.”

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