Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşanıyor

Şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu 2014 yılında nikâh masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

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Ayrılık haberini Petek Dinçöz Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

* Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.

* Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek.

* Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle…

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