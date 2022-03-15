Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu boşanıyor
Şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu 2014 yılında nikâh masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
Ayrılık haberini Petek Dinçöz Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:
* Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.
* Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek.
* Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle…