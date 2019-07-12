Pucca kimdir? Pucca’nın gerçek adı ne, kaç yaşında?

Pucca takma adını kullanan Selen Pınar Işık 3 Haziran 1987 yılında doğdu. Sosyal medya fenomeni olan Pucca bunun yanı sıra yazdığı kitaplar ile de tanınıyor. Pucca gerçek ismi kadar hayatı da merak konusu oluyor. Peki Pucca kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sosyal medya paylaşımları ile geniş kitleler tarafından tanınan Pucca, son yıllarda yazdığı kitaplarla da adından söz ettirmeyi başardı. İşte Pucca lakaplı Selen Pınar Işık’ın hayatının bilinmeyenleri…

PUCCA KİMDİR?

Pucca'nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema ardından da Gazetecilik'le iki üniversite bitirdi.

KİTAPLARI

Küçük Aptalın Büyük Dünyası

Ve Geri Kalan Her şey

Allah Beni Böyle Yaratmış

Ay Hadi İnşallah

Şimdi Biz Neyiz?

Küçük Aptalın Büyük Dünyası adlı kitabı film oldu.,'Hadi İnşallah' isimli sinema filmin yönetmenliğini Ali Taner Baltacı'nın yaptı. Pucca'yı Büşra Pekin, Pucca'nın sevgilisi Pekmez'i ise, Murat Boz oynadı.

PUCCA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Koreli bir çizgi film kahramanının adı Pucca. Kahraman kör ve sağır küçük bir kız ve sevgilisini öpebilmek için sürekli peşinden koşuyor. Ilginç bir konuya sahip bu çizgi filmin karakterinin oyuncağı, arkadaşı tarafından bir gün Selen Işıklı'a hediye ediliyor. Ve o günden bu yana bu takma ismi olarak kullanmaktadır.