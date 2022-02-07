Rihanna’ya yaptığı yorum için özür diledi

Önce ortalığı karıştırdı sonra da özür diledi. Gigi Hadid, Rihanna'nın Instagram'daki paylaşımına yaptığı yorumla yanlış anlaşılmalara neden olduktan sonra özür diledi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi A$AP Rocky ile kamera karşısına geçen ve karnı burnunda fotoğraflarını paylaşan Rihanna, Gigi Hadid’in fotoğrafına yazdığı yorum yüzünden bir süre spekülasyonların ortasında kaldı.

Hadid, Rihanna’nın göbeğini açıkta bıraktığı bir fotoğrafının altına “üç melek” yazınca ünlü şarkıcının ikizleri olacağına dair haberler de aldı başını gitti ve hayranlarından “ikizleri var”, “Aman Tanrım iki bebek” gibi bol bol yorum aldı.

Ortalığı karıştırdığını gören Gigi Hadid, nihayet ilk yorumunun altına açıklama yazdı:”Bu kargaşanın haberini aldım. Rih / rocky / baby lol demek istedim.”

Rihanna, geçtiğimiz ay hamileliğini açıklamış ancak uzun bir süre de göbeğini gizleyerek kendini saklamıştı. Artık duyurabileceğini düşündüğü zaman da sevgilisiyle Harlem’de dolaşırken pozlar verdi.

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