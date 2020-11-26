‘S… olsun gitsin’ demişti: Sıla’nın Davut Güloğlu’na açtığı davada karar çıktı

Sıla Gençoğlu, 15 Temmuz darbe girişimin ardından Yenikapı'da toplananlarla ilgili sözlerine karşılık hakaretle cevap veren Davut Güloğlu'na dava açmıştı. Mahkeme, Güloğlu'nun 4 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 7 Ağustos 2016’da düzenlenen Yenikapı mitingine katılanlar için ‘şov’ ifadesini kullanmıştı. Şarkıcı Davut Güloğlu ise katıldığı bir televizyon programında, Sıla’ya “S… olsun gitsin” şeklinde hakaret etmişti. Sıla’nın şikayeti üzerine Davut Güloğlu’na hakaret suçundan 8 bin 500 TL adli para cezası verilmişti.

Sıla Gençoğlu hakaret suçundan ceza alan Davut Güloğlu’na 60 bin TL’lik manevi tazminat davası da açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen tazminat davasında tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme sözlü yargılamaya geçildiğini belirterek avukatlara son sözlerini söylemelerini istedi. Sıla’nın avukatı Murat Öksüz, “Güloğlu’nun yaptığı hakareti tüm Türkiye işitmiştir. İstenilen tazminat fahiş değildir” dedi.

ZAMANAŞIMI İSTEDİ

Güloğlu’nun avukatı ise iddia edilen eylemin 2016’da olup bittiğini belirterek, “Zamanaşımına yönelik talebimiz vardır. Sıla’ya değil vatanına hizmet etmeyenlere yönelik ifadede bulunmuştur. Sıla’ya yönelik hakaret yoktur. Adli para cezasını da taksitler halinde ödemektedir. Müvekkilimin ekonomik durumu ortadadır. Davanın öncelikle reddine olmazsa minimum tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme davanın bittiğini belirterek Davut Güloğlu’nun Sıla’ya 4 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

“KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ”

Sıla’nın avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise “Tazminat miktarının düşük olması neticesiyle kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız” dedi.