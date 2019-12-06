Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel nereli ve kaç yaşında?

Saruhan Hünel, 1970 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Gündüzün Karanlığı dizisi ile geçen Saruhan Hünel hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Saruhan Hünel nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Alişar karakterini canlandıran Saruhan Hünel hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Saruhan Hünel kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul Fatih'te dünyaya gelmiştir. Anne tarafından aslen Arap, baba tarafından ise aslen Selanik'lidir. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanmasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı devam edemeyen Saruhan Hünel, şarkıcı Aslı Hünel'in ağabeyidir.

2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile evlenen Saruhan Hünel, 2010 tarihinde boşandı.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Alişar karakterine hayat veren Saruhan Hünel, 1.85 metre boyunda, 80 kilo ve Oğlak burcudur.

Saruhan Hünel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Alişar) (TV Dizisi)

2015 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Abdurrahman Erzincani) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Karagül (Kenan)(TV Dizisi)

2013 – Uğurlanmış Arzular (Azerbaycan TV Dizisi)

2012 – Araf Zamanı (Ali) (TV Dizisi)

2009 – Yeni Baştan (Murat) (TV Dizisi)

2009 – Aile Reisi (Saruhan) (TV Dizisi)

2008 – Serçe (Doğu Karatlı) (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Esmer / Haçlı / Sinan) (TV Dizisi)

2003 – Melek (Ferhat Güney) (TV Dizisi)

2000 – Milli Saraylarımız (TV Dizisi)

1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Erol) (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (2) (Suat) (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (Suat) (Sinema Filmi)

1998 – Unutabilsem (Önder) (TV Dizisi)

1998 – Güzel Günler (TV Dizisi)

1998-2002 – Aynalı Tahir (Tilki Ekrem ) (TV Dizisi)

1994 – Kaygısızlar (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi)

1993 – Yasak Sokaklar (Saruhan)(TV Filmi)

1993 – Ufukta Bir Ağaç (Sinema Filmi)

1992 – Gündüzün Karanlığı (Taşkın) (TV Dizisi)