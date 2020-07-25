Şef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Mehmet Yalçınkaya kaç yaşındadır?

Sevilen yarışma programı MasterChef, yeni bölümleriyle çok konuşulmaya devam ediyor. Yarışmadaki jüri üyelerinden biri olan Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılara sorduğu zor sorularla gündemden düşmüyor. Peki, Şef Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın hayatı ve kariyeri…

TV 8 ekranlarında yayınlanan fenomen yemek yarışması MasterChef, yeni sezonu ile en çok konuşulan konulardan olmayı başardı. Her akşam yemek yapmaktaki hünerlerini sergileyen yarışmacıları zor sorularıyla sıkıştıran jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı ve kariyerini haberimizden öğrenebilirsiniz…

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974’te Bolu’da dünyaya geldi. Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika’nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye’ de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Mehmet Yalçınkaya, geçen sezon olduğu gibi bu sene de MasterChef yarışma programında jüri üyeliği yapmaya devam ediyor.