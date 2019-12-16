Sefirin Kızı konusu ve oyuncu kadrosu: Sefirin Kızı oyuncuları kimler?

Başlangıç tarihi geçtiğimiz haftalarda belli olan Sefirin Kızı dizisinin ilk bölümü bu akşam seyirci ile buluşacak. Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin hikayesini anlatan dizi Sefirin Kızı’nın oyuncuları kimler, konusu ne? İşte merak edilenler…
SEFİRİN KIZI KONUSU NE?
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
OYUNCULARI KİMLER?
Engin Akyürek
Neslihan Atagül Doğulu
Uraz Kaygılaroğlu
Doğukan Polat
Hivda Zizan Alp
Özlem Çakar Yalçınkaya
Erhan Alpay
Erdal Küçükkömürcü
Gonca Cilasun
Tülin Yazkan
Esra Kızıldoğan
Cemre Öktem
Edip Tepeli
Beren Gençalp