Sefirin Kızı konusu ve oyuncu kadrosu: Sefirin Kızı oyuncuları kimler?

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizi Sefirin Kızı bu akşam yayın hayatına başlıyor. Sefirin Kızı dizisinin boşrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu yer alıyor. Peki Sefirin Kızı dizisini konusu ne, oyuncuları kimler?

Başlangıç tarihi geçtiğimiz haftalarda belli olan Sefirin Kızı dizisinin ilk bölümü bu akşam seyirci ile buluşacak. Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin hikayesini anlatan dizi Sefirin Kızı’nın oyuncuları kimler, konusu ne? İşte merak edilenler…

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek

Neslihan Atagül Doğulu

Uraz Kaygılaroğlu

Doğukan Polat

Hivda Zizan Alp

Özlem Çakar Yalçınkaya

Erhan Alpay

Erdal Küçükkömürcü

Gonca Cilasun

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Cemre Öktem

Edip Tepeli

Beren Gençalp