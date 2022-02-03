Sefo: Şarkılarımı metrobüste yazdım

'Sefo' adıyla tanınan rapçi Seyfullah Sağır, Duygu Atakan'ın Süper FM'de yayınlanan 'Duygu'yla Radyodayız' programına konuk oldu.

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Sefo, ‘Bilmem mi?’ şarkısının gördüğü ilgi hakkında “Şarkı güzeldi, insanlar beğendi. Şarkının İspanyolca remiksi yapıldı. Meksikalı bir grupla dünyaya açılacağız. Şarkılarımı Esenyurt’taki okuluma metrobüsle giderken yolda yazdım” dedi.

“KİMSEYE GÜVENMEM”

Sefo ayrıca hayatında bir yıldır kimsenin olmadığını belirtti: “Aşk hayatım yok. Aşkı aramazsın, o sana gelir. Ama şöhretime gelen olur mu, bilmem. Genelde kimseye güvenmem.”

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