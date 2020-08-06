Selin Ciğerci’den 70 bin TL’lik çanta videosu

Kısa bir süre önce kendi markasını kuran ve iş dünyasına katılan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaştığı son videosu ile dikkat çekti.

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, yaz tatilini Bodrum’daki lüks villasında geçiriyor. Sosyal medya fenomenliği ve şarkıcılıktan sonra iş dünyasına adım atan Selin Ciğerci, kendi kozmetik markasını çıkarmıştı. Lüks yaşamıyla dikkat çeken Ciğerci’nin Instagram’dan paylaştığı video da sosyal medyada çok konuşuldu.

“BU ÇANTALARA İNSAN MUAMELESİ YAPIYORUZ”

Selin Ciğerci, 70 bin TL değerindeki yabancı marka çantasıyla video çekerek evdeki çalışanına seslendi. Ciğerci “Bu çantalara insan muamelesi yapıyoruz. Çünkü bazı insanlar sadece bu çantaları takanları insan sanıyorlar. Ben de onlara kapak olsun diye, onlar mutsuz olsun diye alıyorum bunları” ifadelerini kullandı.