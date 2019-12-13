Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu alışveriş merkezinde birbirine rastladı
Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan birisi olan ‘Muhteşem Yüzyıl’da, ‘Mahidevran Sultan’ı canlandıran Nur Fettahoğlu ve ‘Hatice Sultan’ karakterine can veren Selma Ergeç, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Uzun yıllar aynı sette birlikte çalışan iki yakın arkadaş AVM girişinde denk geldiler. AVM’den ayrıldığı sırada karşısında Nur Fettahoğlu’nu gören Selma Ergeç, yakın arkadaşı ile birlikte ayak üstü keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Oldukça keyifli olan ikili uzun süre kahkahalar eşliğinde sohbet ettiler.