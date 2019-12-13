Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu alışveriş merkezinde birbirine rastladı
Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu alışveriş merkezinde birbirine rastladı
Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mahidevran Sultan'ı canlandıran Nur Fettahoğlu ve Hatice Sultan karakterine can veren Selma Ergeç, alışveriş merkezinde görüntülendi...
Magazin 13 Aralık 2019 - 07:14

Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan birisi olan ‘Muhteşem Yüzyıl’da, ‘Mahidevran Sultan’ı canlandıran Nur Fettahoğlu ve ‘Hatice Sultan’ karakterine can veren Selma Ergeç, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Uzun yıllar aynı sette birlikte çalışan iki yakın arkadaş AVM girişinde denk geldiler. AVM’den ayrıldığı sırada karşısında Nur Fettahoğlu’nu gören Selma Ergeç, yakın arkadaşı ile birlikte ayak üstü keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Oldukça keyifli olan ikili uzun süre kahkahalar eşliğinde sohbet ettiler.