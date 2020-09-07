Seray Kaya, ‘Kuruluş Osman’ kadrosunda! Seray Kaya kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin yapımını üstlenen Bozda Film, hemen hemen her gün farklı isimlerin kadroya dahil olduğunu müjdeliyor. Diziye son olarak Cüneyt Arkın, Ahmet Yenilmez, Erkan Avcı, Bahtiyer Engin ve Seray Kaya katıldı.
YAPIM ŞİRKETİ DUYURDU
Kuruluş Osman Güçlü Kadrosuyla Geliyor!
Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda sevenleriyle buluşacak olan Seray Kaya'ya Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.#KuruluşOsman yakında Atv'de pic.twitter.com/UB4d7FRRJs
— Bozdağ Film (@bozdagfilm) September 7, 2020
SERAY KAYA KİMDİR?
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Fox TV’ de yayımlanan Kadın dizisinde ki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.
YER ALDIĞI YAPIMLAR
2019- Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Maria-Başrol)
Televizyon
Yıl Adı Rol Notlar
2012 Huzur Sokağı – Rezzan – Yardımcı Karakter
2014 Kocamın Ailesi – Miray – Yardımcı Karakter
2016 Gülümse Yeter – Gül – Başrol
2017-2020 Kadın -Şirin Sarıkadı- Başrol