Seray Kaya, ‘Kuruluş Osman’ kadrosunda! Seray Kaya kimdir?

Kuruluş Osman dizisi için geri sayım sürerken, dizinin kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Yapım şirketinden yapılan son açıklamaya göre, yeni sezonda Seray Kaya'da yer alacak. İşte oyuncu Seray Kaya'nın hayatı...

Kuruluş Osman dizisinin yapımını üstlenen Bozda Film, hemen hemen her gün farklı isimlerin kadroya dahil olduğunu müjdeliyor. Diziye son olarak Cüneyt Arkın, Ahmet Yenilmez, Erkan Avcı, Bahtiyer Engin ve Seray Kaya katıldı.

YAPIM ŞİRKETİ DUYURDU

Kuruluş Osman Güçlü Kadrosuyla Geliyor! Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda sevenleriyle buluşacak olan Seray Kaya'ya Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.#KuruluşOsman yakında Atv'de pic.twitter.com/UB4d7FRRJs — Bozdağ Film (@bozdagfilm) September 7, 2020





SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Fox TV’ de yayımlanan Kadın dizisinde ki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.

YER ALDIĞI YAPIMLAR

2019- Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Maria-Başrol)

Televizyon

Yıl Adı Rol Notlar

2012 Huzur Sokağı – Rezzan – Yardımcı Karakter

2014 Kocamın Ailesi – Miray – Yardımcı Karakter

2016 Gülümse Yeter – Gül – Başrol

2017-2020 Kadın -Şirin Sarıkadı- Başrol