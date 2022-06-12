Seren Serengil sünnet derisinden estetik yaptırıyor

Genç kalmak için uygulanan bir yöntem olan, yeni doğan erkek bebeklerin sünnet derilerinin yüze enjekte edilmesi işlemini Seren Serengil de yaptırıyor.

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Seren Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Arka arkaya mide küçültme ameliyatı olup ölümden dönen Serengil, sosyal medya hesabından genç kalmak için yaptırdığı işlemi açıkladı.

Bir güzellik merkezine giden Seren Serengil, işlem öncesi çekilen videoda yeni doğan bebeğin sünnet derisini yüzüne enjekte ettirileceğini söyledi. Serengil “Daha ne kadar genç olacağız” dedi.

ALLOBLAST TEKNİĞİ NEDİR?

Alloblast tekniği yeni doğan bebeklerden alınan sünnet derilerinden elde edilen fibroblast hücreleri laboratuvar ortamında yüksek teknoloji sayesinde çoğaltılarak kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine dayanan allojenik bir tedavi yöntemi olarak biliniyor.

Son yıllarda popüler olan bu yöntemi ünlü isimler çok sık yaptırıyor.

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