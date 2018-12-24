Şerif Erol kimdir? Şerif Erol nereli ve kaç yaşında?

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Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan Kadın dizisinde, Enver karakterini canlandıran Şerif Erol hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Şerif Erol kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ŞERİF EROL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, senarist, seslendirme sanatçısı Şerif Erol, 8 Ekim 1963 yılında İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezundur. Şerif Erol, üniversite mezuniyeti sonrası bir yandan tiyatro çalışmalarında bulunurken bir yandan da Açık Radyo’da yayın yönetmenliği yaptı. Ayrıca radyo bünyesinde yayınlanan “Açık Gazete” isimli programı hazırlayıp sundu.

Bir dönem ATV ekranlarından yayınlanan “Bir İstanbul Masalı” isimli dizinin senaristliğini yaptı. Bunun yanı sıra Bilsak Tiyatro Atölyesi’nde sahne alarak tiyatro çalışmalarını devam ettirdi. 2012’de Bilgi Üniversitesi’nin sahne sanatları bölümünde akademisyenlik görevinde bulunarak öğrencilere oyunculuk ve diksiyon dersleri verdi.

2005 yılında ilk dizi senaryosu olan Hırsız Polis’i ve sonrasında 2007 yılında Bıçak Sırtı ile 2012 yılında Koyu Kırmızı dizilerinin senaryolarını yazmıştır.

2016 yılında sahnelenen Vanya, Sonya, Maşa ve Spike tiyatro oyununda gösterdiği performanstan dolayı 21. Afife Tiyatro Ödülleri’nden “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü almıştır.

Şimdilerde FOX TV ekranlarının fenomen olan dizisi Kadın’da Terzi Enver karakterine hayat veren Şerif Erol, 1.79 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Şerif Erol’un senaryo yazarı olduğu yapımlar:

2012 – Koyu Kırmızı (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (TV Dizisi)

2005-2006 – Hırsız Polis 2. Sezon (TV Dizisi)

Şerif Erol’un rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Yol Ayrımı (Besim) (Sinema Filmi)

2017- 2018 – Kadın (Enver Sarıkadı) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Komiser Hulusi Gültekin) (TV Dizisi)

2015 – Kalbim Ege’de Kaldı (Osman Gıpgıp) (TV Dizisi)

2014 – Şeref Meselesi (Hasan) (TV Dizisi)

2008 – Süt (İstasyon Şefi) (Sinema Filmi)

2008 – Bahtı Kara (Dersane Müdürü) (Sinema Filmi)

2001 – Işık Sesini Arıyor (Seslendiren) (Sinema Filmi)

1996 – Tabutta Rövaşata (Zühtü) (Sinema Filmi)

1992 – Seni Seviyorum Rosa (Sinema Filmi)

1992 – Otel (Kısa Film)