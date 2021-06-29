Şevval Sam’ın ‘araçta konser’i ‘ayakta konser’e döndü

İzmit Belediyesi tarafından İzmit’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen arabada konser etkinliğinde Şevval Sam sahne aldı.

Şevval Sam iki saat boyunca sahnede şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar araçlarından inerek sahne önüne gelip sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Konsere ailesiyle giden Melisa Üner, “Böyle arabalı bir konsere bile büyük bir heyecanla geldik. Çok özlemişiz. Çok güzel bir ortam var. Çok memnunuz” dedi.

Uzun süredir evde kaldıklarını söyleyen Özay Doğan, “Uzun bir süredir evdeyiz, kapalıyız. Artık o günlerin sonunun gelmesini diliyoruz. Hep birlikte eğleniyoruz burada. Vatandaşların ilgisi de çok fazla. Birçok insan burada. Bundan dolayı da çok mutlu oldum. Bu kadar insanın ilgi göstermesi çok hoş” diye konuştu.

Daha fazla konser olmasını istediğini belirten Umut Tarım, “Uzun bir süredir pandemiden dolayı konserler yoktu. Bu yepyeni bir tat, yepyeni bir huzur oldu. Kendimize geldiğimizi hissediyoruz. İnşallah daha da devamı olur. Hep beraber açız buna. Daha nice konserlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı. (DHA)



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