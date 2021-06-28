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Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden neden ayrıldı?

En son hamile olduğunu, ardından da bebeğini kaybettiğini açıklayan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, mal varlığı hakkında spekülasyonlar olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Şimdi, ayrılık nedeni merak edilirken, dikkat çeken söylentiler ortada dolaşıyor.

Güncellenme: 14:05, 28/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden neden ayrıldı?

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden ayrılma haberiyle gündemde.

Evlilik teklifi, düğün, bebek itirafı ve düşük haberi derken önceki gün dikkat çeken bir hamle geldi ve Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi.

Söylentilere göre, Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi sahte çıktı. Kendisine yapılan tüm jestlerin sahte olduğunu öğrenen Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı.

GEÇEN HAFTA DUYURDU

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra geçen hafta bebeğini kaybettiğini duyurmuştu.

Sonra da Ibiza tatiline çıkan Subaşı’nın yanında sevgilisinin olmaması Alsaloussi'yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirmişti.

Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara, “Beni biraz bırakın. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'’an kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim” sözleriyle cevap vermişti.

“BİRLİKTE ÇOK KEYİFLİ ZAMAN GEÇİTİYORUZ”

Subaşı, Alsaloussi ile arkadaş ortamında tanışmış zamanla dostlukları aşka dönüşmüştü. “Birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz” diyen Subaşı ve sevgilisinin Bali tatili çok ses getirmişti. Özel uçakla seyahat eden Subaşı, “Her zaman en iyisini hak ediyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.

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Yayınlanma Tarihi:13:48,