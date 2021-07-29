Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştı: Hayat arkadaşımı özledim

Geçen günlerde evlilik hazırlığı yaptığı ve dolandırıcılıkla suçlanan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını yayınladı.

Subaşı, ayrılığın ardından Mısırlı sevgilisiyle yeni pozuna “Hayat arkadaşımı özledim” mesajını yazdı.

Geçen haftalarda dolandırıcılık iddiaları ile karşı karşıya kalan Mohammed Alsaloussi, “Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, ‘Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı’ diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim” demişti.

Subaşı ise “Korkuyu bırakın ve istediğiniz her şeyin peşinden gidin. Yeniden düşmekten, yeniden sevmekten, yeniden hayal kurmaktan korkma. Kanatlarla doğdun. Sadece nasıl uçulacağını hatırlaman gerekiyor. İçgüdülerinize güvenin ve kendinize inanın tüm hayallerinizi gerçekleştirme yeteneğine sahipsiniz. Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin…” sözlerini dile getirmişti.

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