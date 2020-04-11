Şeyma’ya ’50 yıllık gezdin evde kal’ yazdı…

Karantina günlerini sevgilisi Guido Senia ile birlikte ev karantinasında geçiren Şeyma Subaşı, bir yandan da eski günlerine dair yaptığı özlem dolu paylaşımlarla öne çıkıyor.

Sevgilisinin İtalya’dan geldiği ve ev karantinasına girmediğine dair yapılan haberler yüzünden uzun bir süre adından söz ettiren Şeyma Subaşı, şimdilerde corona virüsü salgınının ne kadar korkutucu olduğnu gösteren paylaşımlarda bulunuyor.

Geçtiğimiz gün uzun bir süreden sonra çıktığı market alışverişine dair paylaşımda bulunan Subaşı, bir yandan da eski hareketli günlerine dair özlem dolu paylaşımlar yapıyor.

Subaşı katıldığı Coachella festivalinden bir fotoğraf paylaştı ve yanına da “Ah ne büyük dert Şeyma Subaşı Coachella’ya gidemedi… şimdi de Burning Man’in iptal olduğunu duydu. Vah vah ne yapıcak şimdi bu kızımız” yazdı ve kendisini bu konuda eleştirenlere göndermede bulundu.

Subaşı’nın yaptığı bu paylaşıma bir takipçisi: “50 yıllık gezdin valla evde kal” diye bir yorumda bulununca genç kadın bu yorumu yanıtsız bırakmadı ve şu cevabı verdi: “Haklısınız gerçekten, bir süre daha evde oturmaya devam”