Sıla ve Ahmet Kural’ın dava sürecinde neler yaşandı?

Eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural, hakim karşısına çıkıyor.

Biri sinemanın diğeri ise müzik dünyasının iki ünlü ismi… Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu aşkı 2017’de başlamıştı. Birlikteliklerini saklamayan ünlü çift, bir dönem ayrılıp daha sonra yeniden barışmıştı. El ele fotoğrafları çıkan çift, aralarında bir sorun olmadığını söylemişti. Ancak, geçtiğimiz yılın Ekim ayında avukatıyla birlikte savcılığa giden Sıla, dakikalarca şiddet gördüğünü iddia ederek Ahmet Kural’dan şikayetçi olmuştu.

DAVA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI

Büyük aşkla başlayıp ceza mahkemesinde son bulan süreçte neler yaşandı. Savcılık soruşturma sonunda ne dedi? İşte dava dosyasına yansıyan bilgiler;

“45 DAKİKA ŞİDDET GÖRDÜM”

Ünlü şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018’de oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’ın kendisini, Zekeriyaköy’deki evinde darp ettiğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Darp raporunu da savcılığa teslim eden Sıla verdiği ifadesinde, “45 dakika boyunca darp edilerek yerlerde sürüklendim. Kafamı duvarlara vurdu. Kült ablasıyla saldırdı” dedi.

“KARŞILIKLI OLDU… 15 DAKİKA SÜRDÜ”

İddialara ilişkin soruşturma başlatan savcılık Kural’ı ifadeye çağırdı. Avukatıyla birlikte savcıya giden Kural suçlamaları reddederek, “Olay günü aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sırasında Sıla’nın evden gitmesini istedim. Birbirimize karşı seslerimizi yükseltik. Fakat tehdit etmedim. O gün alkollü olduğumuz için birbirimizi kollarımızdan tutup sarstık. Bu sırada birkaç kere yere düştük. tüm bu yaşananlar 15 dakika sürdü” diye konuştu.

SILA’NIN TANIĞI KURAL’DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Savcılık; Sıla’nın şoförü, menajeri, çalışma arkadaşı ve olay gecesi Zekeriyaköy’deki yan villada olduğunu söyleyen Hatice Zeynep Tunç’u tanık olarak dinlendi. Tunç, olay gecesi whatsapp’tan arkadaşına gönderdiği, “Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor” mesajının görselini de savcılığa teslim etti. Ancak Ahmet Kural, “Benim öyle bir komşum yok” diyerek Tunç’un yalancı tanıklık yaptığını iddia etti. Tunç ise kendisine yalancı tanık diyen Kural’ın ‘iftira’ suçunu işlediğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Yapılan soruşturma sonunda savcılık, Ahmet Kural'ın iftira suçunu işlediğinin tespitinin bu aşamada yapılamadığı gerekçesiyle dosyada takipsizlik kararı verdi.

SILA’NIN 18 SAAT SONRA ÇEKİLEN VİDEOSU DOSYAYA GİRDİ

Henüz soruşturma devam ederken, Sıla’nın olaydan 18 saat sonra, arkadaşlarıyla birlikte bir evde şarkı söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Basında çıkan görüntülerde Sıla’nın yüzünde morlukların olmadığını iddia eden avukat Sibel Aydın, delil olması için görüntüleri dosyaya sundu. Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir ise, Sıla’nın yüzündeki morlukların göründüğü 6 saniyelik kısmın kesilerek videonun tahrif edildiğini ileri sürdü. Videonun ham halini savcılığa sunan Epözdemir, soruşturmada manipülasyon yapmakla suçladığı Ahmet Kural ve avukatı hakkında şikayette bulundu.

BU ŞİKAYETE DE TAKİPSİZLİK VERDİ

Savcılık, görüntüleri bilirkişiye gönderdi. Rapor hazırlayan bilirkişi, videonun orijinal halinin 32 saniye olduğunu, Ahmet Kural avukatının dosyaya sunduğu videoda ise 6 saniyenin eksik olduğunu bildirdi. Raporda eksik olan kısımda Sıla’nın, ‘sol gözüne yakın bir bölgede yanağının üzerinde ten rengine göre farklı renkte olan kısımların olduğu’ tespitine yer verildi. Ahmet Kural hakkında bir kez daha soruşturma açıldı. Ancak, soruşturmayı tamamlayan savcılık, “Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs”, “Suç delillerini yok etme” ve “Gizleme” suçlarından takipsizlik verdi.

SAVCILIK KURAL’IN 5 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Tüm bunlar yaşanırken asıl soruşturmayı yürüten Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı Ahmet Kural hakkındaki iddianamesini tamamladı. İddianamede, “Olay günü yaşanan tartışmada şüphelinin müştekiye tehdit ve hakarette bulunmak ve müştekiyi darp etmek şeklinde gerçekleştirdiği eylemleri ile üzerine atılı, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarını işlediğinin anlaşıldığı” ifade edildi. Kural’ın söz konusu suçlardan 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

OLAY SONRASI İLK KARŞILAŞMA MAHKEMEDE OLACAK

Savcılığın iddianamesini kabul eden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi de duruşmanın 7 Mart 2019’da görülmesine karar verdi. Mahkeme soruşturma sürecinde tanık olarak dinlenen Mahmut Kapçak, Hatice Zeynep tunç, Cem Mumcu, Togay Han Numanoğlu ve Ruçhan Hande kızıl’ın da ilk duruşmada yine tanık olarak dinlemesine karar verdi. Taraflar, olay günü olan 29 Ekim’den sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.