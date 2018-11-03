Sıla’nın ifadesinde dikkat çeken ‘kül tablası’ detayı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Sıla'nın ifadesinde küllük ile dayak kısmı yalanlanırken Ahmet Kural'ın kendisini ölümle tehdit ettiği yer alıyor.

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Kanal D haberden Emrullah Erdi̇nç ve İbrahim Konar'ın haberine göre Şarkıcı Sıla, Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede Ahmet Kural’dan vücudunun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat yemek üzere darp edildiğini söyledi. Sıla kül tablası ile dayak yediği iddialarını ise yalanladı.

“BANA ATMAYA YELTENMEDİ”

Sıla ifadesinde Kural’ın kendisini hem dövdüğünü hem de ölümle tehdit edildiğini belirtti. Sıla ifadesinde konuşmanın bir anda kavgaya dönüştüğünü belirtirken tekme tokat dayak yediğini ve hakaretlere uğradığını belirtti.

Sıla darp olayında Kural’ın küllük kullanmadığını söyleyerek o iddiayı yalanladı. İfadede Kural’ın elinde küllük olduğu sırada Sıla’ya “git buradan seni öldürürüm” dediği de yar aldı.

Sıla darp olayından iki gün sonra özel bir hastaneden sağlık raporu almıştı. İddiaların hedefindeki oyuncu Ahmet Kural da Pazartesi günü savcının karşısına çıkacak. Ve Sıla’ya uyguladığı şiddet ile ilgili ifade verecek.