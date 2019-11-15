Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu övdü
Güzel oyuncu Sinem Kobal, önceki gün Beşiktaş Akatlar'da görüntülendi. Elinde yemek kabıyla bir arkadaşını ziyarete geldiğini söyleyen Sinem Kobal, “Yemeği siz mi yaptınız?” sorusuna gülümseyerek “Evet. Güzel yemekler yaparım” yanıtını verdi.
SİNEM’DEN KENAN’A ÖVGÜ
Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” programını yakından takip ettiğini belirten Sinem Kobal, programı başarılı bulduğunu söyleyerek eşini övdü. Daha sonra gazetecilerden izin isteyen Kobal, arkadaşının evine giriş yaptı.