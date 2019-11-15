Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu övdü
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu övdü
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Sinem Kobal, önceki gün Beşiktaş'ta objektiflere yansıdı. Kobal, eşi İmirzalıoğluna övgü dolu sözlerde bulundu.
Emre ÇEVİK
Magazin 15 Kasım 2019 - 08:00

Güzel oyuncu Sinem Kobal, önceki gün Beşiktaş Akatlar'da görüntülendi. Elinde yemek kabıyla bir arkadaşını ziyarete geldiğini söyleyen Sinem Kobal, “Yemeği siz mi yaptınız?” sorusuna gülümseyerek “Evet. Güzel yemekler yaparım” yanıtını verdi.

SİNEM’DEN KENAN’A ÖVGÜ

Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” programını yakından takip ettiğini belirten Sinem Kobal, programı başarılı bulduğunu söyleyerek eşini övdü. Daha sonra gazetecilerden izin isteyen Kobal, arkadaşının evine giriş yaptı.

İLGİLİ HABERSinem Kobal göğüs dekoltesiyle sosyal medyada olay oldu
Son güncelleme: 12:20 - 14.11.2019