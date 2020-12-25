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Son dakika… Engin Nurşani hayatını kaybetti

Hastanede bir süredir tedavi altında olan müzisyen Engin Nurşani hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:05, 25/12/2020
Haberler Magazin
Son dakika… Engin Nurşani hayatını kaybetti

Halk ozanı Aşık Ali Nurşani’nin oğlu müzisyen Engin Nurşani, geçen yıl gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Nurşani, 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Bugün hastaneden yapılan açıklamada, “1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz” denildi.

Engin Nurşani

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Yayınlanma Tarihi:11:50,