Survivor şampiyonu belli oldu! Nefes kesen Survivor büyük finalinde yaşananlar…

Ekranların en şok izlenen yarışma programı Survivor, dün akşam Galataport İstanbul’da final yaptı. Cemal Can ile Barış’ın yarıştığı Survivor finalde, şampiyon olan ve büyük ödülü kazanan isim SMS oylamasıyla belli oldu. Büyük şovların yapıldığı Survivor finalde kazanan isim ise Cemal Can oldu. İşte Survivor finalinde yaşananlar…

SURVİVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?

Dün akşam yaşanan büyük finalde kazanan halk oylaması ve SMS sonucu ile belli oldu. Cemal Can ve Barış'ın kaldığı finalde, gece boyunca eski anlardan kesitler gösterildi ve finalistlerin duygularından bahsedildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde SMS oylarının sonucu ile Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can oldu.



SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU CEMAL CAN

Survivor adasında daha çok duygusallığı ile öne çıkan Cemal Can, yarışmalardaki eforu ile de dikkatleri üzerine çeken isim olmuştu. Özellikle Danla Bilic ile olan arkadaşlığı ile çok konuşulan Cemal Can, SMS sonucu ile şampiyon olduktan sonra uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı. Cemal Can ve arkadaşları, SMS sonucunun açıklanmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

SURVİVOR YARIŞMACILARA ÖZEL KLİPLER

Büyük final boyunca Survivor 2020'de yarışan yarışmacıların anlarını gösteren klipler yayınlandı. Survivor'un en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Nisa'nın Survivor serüveninde, neşeli halleri dikkat çekti. Ayrıca Survivor'un en enerjik insanı olarak dikkat çeken Berkan'ın anları da ilgi odağı oldu. Survivor'da her iki takımda da yarışan ve takım arkadaşlarına verdiği moralleri herkesin sevgisini kazanan Berkan, yarışmaya yarı finalde veda etmişti.



SURVİVOR FİNALDE BÜYÜK GÖSTERİ

Galataport İstanbul'da yapılan Survivor finalinde büyük şovlar da yapıldı. 50 adet drone ile deniz üstünde yapılan şov, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Ayrıca Acun Ilıcalı, Dominik'te yarışmanın sorunsuz şekilde olmasını sağlayan ekibini de finalde onurlandırdı.

SURVİVOR 2020'YE DAMGA VURAN OLAYLAR

INSTAGRAM CANLI YAYIN REKORU!

Dünya genelinde Instagram'da canlı yayın rekoru 2 milyon olarak biliniyordu. Acun Ilıcalı bu rekoru geçmek için yarışmacılarla Instagram canlı yayını açtı ve 3 milyon kişiye ulaşmayı başararak Instagram canlı yayın rekorunu kırmış oldu. Bu anlar ise dünya basınında da geniş yer buldu.



UNUTULMAZ ÖDÜLLER!

Survivor 2020'ye ödüller de damgasını vurdu. Yarışmacılar oyunlarda birbirinden değerli ödüller için mücadele etti. Bunlardan en dikkat çekenleri katamaran partisi ödülü, helikopter seyahati, ultra lüks villadaki partiler, şelale ödülü, Dominik'te alışveriş ödülü, balonla uçuş ödülü gibi ödüller oldu.