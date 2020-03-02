Survivor’da şok! 2 haftada diskalifiye… Survivor Erman Altıkardeş kimdir?

Survivor'da geçtiğimiz hafta yarışmaya sonradan katılan Survivor Erman Altıkardeş kısa sürede diskalifiye oldu. Acun'un yaptığı şok açıklamayla adadan ayrılmak zorunda kalan Survivor Erman Altıkardeş izleyicileri şaşırttı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ayrılıklarla beraber Survivor'da 4 kişi elenmeden adaya veda etmiş oldu.

Survivor’da şaşırtıcı bir gelişme yaşandı ve adaya sonradan dahil Erman Altıkardeş diskalifiye oldu. Acun’un yaptığı açıklamayla Erman’ın adaya uyum sağlayamadığı belirtildi.

ERMAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Ünlüler takımına sonradan katılan yarışmacı Erman Altıkardeş ile ilgili kararını açıklayan Acun Ilıcalı, “Erman'ın biz Survivor'a adapte olamadığını ve dünyanın en zor yarışmasında devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık” ifadelerini kullandı.

BU SEZON YARIŞMACI DAYANMIYOR

Diskalifiye olan Erman‘ın yanında adaya bir isim daha veda etti. Ilıcalı Fatma hakkında ise; “Doktorumuz Metin Kuş tarafından yapılan bütün incelemelerin sonrasında ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarı boyutta olduğunu gördük. Metin Kuş ile yapılan son toplatı sonrası Fatma'nın Survivor'a devam edemeyeceğini açıklamak zorundayız.” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 2 hafta önce Acun Ilıcalı Survivor’un henüz ilk gününde sakatlanan Uğur Pektaş‘ın yarışmaya devam edemeyeceğini ifade etmişti. Acun Ilıcalı ayrıca Şaziye İvegin Üner‘in de sakatlığı nedeniyle Survivor’a devam edemeyeceğini açıklamıştı.

Survivor’da 4 kişi elenmeden adaya veda etmiş oldu.