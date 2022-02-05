Tarkan’dan hayranlarını sevindiren mesaj: Geri sayım başladı

Tarkan, hayranlarının uzun süredir beklediği haberi Twitter ve Instagram hesabından duyurdu. Son albümünü 2017 yılında yayınlayan sanatçı, yeni şarkı mesajını şu paylaşımla verdi: "Geri sayım başladı… Yeni şarkı geliyor"

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son olarak sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını açıklayan ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini belirten Tarkan, bu kez hayranlarına sevindiren bir haber verdi.

Sanatçı, sevenlerinin uzun süredir beklediği haberi Twitter ve Instagram’dan duyurdu.

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı için kolları sıvamıştı.

Sanatçı, sonunda bir paylaşım yaparak “Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor” ifadelerini kullandı.

Tarkan’ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.

“ÇOK DİKKAT ETMEME RAĞMEN…”

Önceki günlerde Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşarak coronaya yakalandığını duyuran Tarkan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda ‘iyi ki aşılıyım’ diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid’i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum.”

İlginizi Çekebilir Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek paylaşımı