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Tarkan’dan Uludağ tepkisi

Tarkan, Uludağ'da yapılaşmanın önünü açacak kanun teklifinin yasalaşmasına sert tepki gösterdi.

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Tarkan’dan Uludağ tepkisi

Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Uludağ’da yapılaşmanın önünü açacak olan düzenlemeye bir tepki de sanatçı Tarkan’dan geldi.

“YASA İPTAL EDİLMELİ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, şu ifadeleri kullandı;

*Uludağ'ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli.

*Bu yasayı onaylayanlar unutmamalı ki bu ülke hepimizindir, halkın sesine kulak verip, doğal alanlarımızı koruma altına almalılar. Uludağ milli park statüsüne geri dönmeli.

 

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