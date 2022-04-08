Tatlıtuğ Ajans’tan ünlü oyuncuya 250 bin dolarlık dava

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un ağabeyi Cem Tatlıtuğ’un sahibi olduğu Tatlıtuğ Ajans şirketi, ‘Kara Sevda’, ‘Çukur’ gibi dizilerde yer alan oyuncu Ece Yaşar’a 2024’de süresi dolan menajerlik sözleşmesini 2021’de haksız yere feshettiği gerekçesiyle 250 bin dolar cezai şart istemli tazminat davası açtı. Ajans ayrıca Ece Yaşar'dan 20 bin TL manevi tazminat ile mahkemenin belirleyeceği maddi zararını da istedi.

Hayati ARIGAN

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi Cem Tatlıtuğ'un sahibi olduğu Tatlıtuğ ajans 2017 yılında oyuncu Ece Yaşar ile menajerlik sözleşmesi imzaladı. Ece Yaşar Şubat 2021'de sözleşmeyi feshetti. Feshin hukuki temeli olmadığını ileri süren Tatlıtuğ Ajansı, avukatı Eda Salman aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sözleşmede yer alan cezai şartı isteyerek dava açtı.

‘'ÖĞRENCİNİN ELDE EDEMEYECEĞİ İMKANLAR''

Eda Salman’ın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, “Tatlıtuğ Ajans, Ece Yaşar ile öğrencilik yıllarından itibaren birebir ilgilenmiş, mesleki ve kişisel gelişimi için başka ajanslar tarafından gösterilmeyen özel çabalar sarf etmiştir.

Ece Yaşar henüz 3. sınıf öğrencisiyken sektördeki en önemli yapımcılardan bir tanesi olan Ay Yapım firmasının sahibi Kerem Çatay ile tanıştırılmıştır.

Sunulan imkan sektör sanatçıların çok zor elde edebileceği, henüz öğrenci olan birinin ise asla elde edemeyeceği bir imkandır'' denildi.

‘'ASILSIZ İDDİALAR''

Dilekçede, Ece Yaşar'ın sözleşmenin içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmadan imzaladığını ileri sürdüğü fesih gerekçesinde, ücretinin ödenmediği, ajansın oyunculuk kariyerine katkı sağlanmadığını, gazete ve dergilerde çekim ve röportaj yapılmasına ve sektörel organizasyonlara katılmasına imkan sağlanmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

250 BİN DOLARLIK CEZAİ ŞART

Tatlıtuğ Ajansı, oyuncu Ece Yaşar'ın feshettiği sözleşmeye yönelik 250 bin dolar cezai şart uygulanarak taraflarına ödenmesini talep etti. Tatlıtuğ Ajansı mahkemeden aynı zamanda maddi zararının tespit edilmesini ve uğramış olduğu manevi zarara karşılık Ece Yaşar'ın 20 bin TL tazminat ödemesini talep etti.