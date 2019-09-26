Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu nereli ve kaç yaşında?

Toygan Avanoğlu, 1979 doğumludur. İlk televizyon deneyimini Düşman Kardeşler isimli dizi ile gerçekleştiren Toygan Avanoğlu hakkında merak edilenler haberimizde... Toygan Avanoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Sefer Kadıoğlu karakterini canlandıran Toygan Avanoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Toygan Avanoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Toygan Avanoğlu, 24 Eylül 1979 tarihinde İzmir’de müzisyen bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Spor akademisi mezunudur. Eski bir Milli Basketbolcu olan Toygan Avanoğlu, çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duymuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde bir yıl şan dersi eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine “Kanal-İ-zasyon” adlı sinema filmi ile adım atmıştır.

Düşman Kardeşler, Kedi Özledi, Hayati Tehlike, Ayla, Deli Aşk, Yol Arkadaşım, Geçmiş Olsun, Meleklerin Aşkı, Güzel Köylü, Hayati Tehlike, Hanım Köylü ve Hababam Sınıfı Yeniden gibi yapımlarda rol alan Toygan Avanoğlu, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Sefer karakterine hayat vermektedir. Toygan Avanoğlu, 1.89 metre boyunda, 88 kilo ve Terazi burcudur.

Toygan Avanoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Sefer) (TV Dizisi)

2019 – Geçmis Olsun (Saffet) (Sinema Filmi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) (Sinema Filmi)

2019 – Aslı Gibidir (Sinema Filmi)

2018 – Sorma Neden (Sinema Filmi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Necmettin) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) (Sinema Filmi)

2017 – Deli Aşk (Fuat) (Sinema Filmi)

2017 – Babası (TV Filmi)

2017 – Ayla: The Daughter of War (Pusan Subayı) (Sinema Filmi)

2016 – Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) (Sinema Filmi)

2016 – Hanım Köylü (Koptagel) (TV Dizisi)

2014 – Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) (TV Dizisi)

2013 – Kedi Özledi (Yaygaracı) (Sinema Filmi)

2012 – Düşman Kardeşler (İlker) (TV Dizisi)

2009 – Kanal-İ-zasyon (Sinema Filmi).