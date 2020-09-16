Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin oyuncu kadrosu ve konusu…

Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın yaptığı Türkler Geliyorlar: Adaletin Kılıcı filmi bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanacak. Türkler Geliyorlar: Adaletin Kılıcı filmi Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu alıyor.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

– Emre Kıvılcım

– Ece Çeşmioğlu

– Levent Özdilek

– Ebru Özkan

– Seray Kaya

– Serdar Gökhan



TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN KONUSU

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet’in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister. Fatih Sultan Mehmet’e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.