Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe nereli ve kaç yaşında?

Ulaş Tuna Astepe, 1 Ocak 1988 doğumludur ve İzmitlidir. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu televizyon ekranlarına 2012 yılında yayınlanan Karadayı dizisi ile adım atmıştır. Şimdi, Ulaş Tuna Astepe’yi daha yakından tanıyalım...

Ulaş Tuna, oyunculuk alanında hızla ilerleyerek, bir çok dizi, film, tiyatro ve kısa filmde rol alarak izleyici ile buluştu. Şimdilerde ATV’nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz’ de rol alıyor. Yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ulaş Tuna Astepe kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

1 Ocak 1988 yılında İzmitte dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır. ‘Cam Yapraklar’ ve ‘Bayrak’ oyunlarındaki performansıyla tiyatro severlerin beğenisi kazanmıştır.

Ulaş Tuna Astepe, televizyon dünyasındaki oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Karadayı adlı dizi ile ilk adımını atmıştır. Dizide, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel ile birlikte rol alarak Orhan Kara karakterini canlandırmıştır. Başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Astepe'nin, ikinci iddialı dizisi Analar ve Anneler dizisi oldu. Oyunculuk alanında hızla ilerleyen oyuncu, bir çok dizi, film, tiyatro ve kısa filmde rol alarak izleyici ile buluştu.

Ulaş Tuna Astepe en son Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya adlı dizide Alaz karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ekranlara ara veren Astepe, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz'de, Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı olan Tahir karakterine hayat veriyor. 1.89 metre boyunda ve 80 kilo olan Ulaş Tuna Astepe, Oğlak burcudur.

Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı dizi ve filmler:

Sen Anlat Karadeniz (dizi) – 2018

Rüya (dizi) – 2017

Körfez (sinema filmi) – 2016

Balık Havuzu (kısa film) – 2015

Analar ve Anneler (dizi) – 2015

Zayiat (kısa film) – 2013

Meşakkat ve Karısı (kısa film) – 2013

Babamın Cesetleri (tiyatro oyunu) – 2013

Karadayı (dizi) – 2012

Cam Yapraklar (tiyatro oyunu) – 2012

Bayrak (tiyatro oyunu) – 2011

Üniversiteli (kısa film) – 2010