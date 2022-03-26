Ünlü gitarist evini 180 milyon TL’ye satıyor

Meksikalı gitarist Carlos Santana, Hawaii'deki iki evinden küçük olanı yaklaşık 180 milyon TL'ye (11.9 milyon dolar) sattı.

Sozcu.com.tr

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74 yaşındaki gitarist ve söz yazarı Carlos Santana’nın yaklaşık 180 milyon TL’ye satılan dört yatak odalı evi, Hawaii Takımadaları arasında yer alan Kauai adasında yer alıyor.

Okyanus manzarası olan ev için “Kauai’deki en güzel yerlerden birine modern, tatil köyü tarzı bir yaşam getiriyor” yorumu yapılıyor. 371.8 metrekarelik evin etrafında 3 dönümden daha fazla bir arazisi bulunuyor. Evdeki hemen hemen her oda da, okyanusun ve çevresindeki orman manzarasının görüş alanına sahip.

Evde ayrıca Anini Plajı’nın sularına bakan bir uçurumun üzerinde özel bir kapılı alan, üstü kapalı bir giriş yolu, hem açık hem de kapalı yemek ve eğlence alanları bulunuyor.

Las Vegas’ta yaşayan Santana, Wall Street Journal’ın haberine göre, bu eve ilk olarak 2021’de, yaklaşık 200 milyon TL (12.9 milyon dolar) fiyat biçti. Aynı zaman diliminde de 305 milyon TL’ye (20.5 milyon dolar) daha büyük bir Hawaii mülkü satın aldı.

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