Ünlü model Hailey Baldwin hastalık sürecini samimiyetle anlattı

Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin, hayranlarına mart ayında hastaneye kaldırıldıktan sonra hangi süreçlerden geçtiğini anlattı.

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CNN’in haberine göre, 25 yaşındaki ünlü model Hailey Baldwin, geçirdiği mini felçten sonra kalbindeki deliği kapatmak için operasyon uygulandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Pop yıldızı Justin Bieber'la evli olan Hailey Baldwin Bieber, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada beyninde küçük bir kan pıhtısı geliştiği için hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Geçirdiği Covid-19 rahatsızlığının ardından felç benzeri semptomlar gösterdiği için tedavi altına alındığını belirten model, sonrasında eve döndüğünü ve iyileşmekte olduğunu belirtmişti.

PROSEDÜRÜ ANLATTI

Baldwin, testlerin mini felç olarak da bilinen geçici bir iskemik atak geçirdiğini ortaya çıkardığını söyledi.

UCLA’da testlerden geçtikten sonra doktorlar ona, kalbin iki üst odası, sağ ve sol atriyum arasında küçük bir açıklık olan ve kan pıhtısının kalbinden beynine hareket etmesine neden olan açık bir foramen ovale (PFO) olduğunu söyledi.

Ünlü model, 12 ila 13 milimetre arasında olduğunu söylediği deliği kapatmak için bir prosedür yapılması için tekrar hastaneye kaldırıldı.

Başarıyla sonuçlanan operasyonun ardından Baldwin, “Hissettiğim en büyük şey şu… Her şeyi çözebildiğimiz, kapatabildiğimiz için gerçekten rahatladığımı hissediyorum. Bu korkutucu durumu atlatıp tekrar hayatımı yaşayabileceğim için mutluyum” diyerek hislerini aktardı.

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