Ünlü model Hailey Baldwin hastaneye kaldırıldı

Ünlü model Hailey Baldwin, evinde eşi Justin Bieber'la kahvaltı yaparken rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Covid-19 sonrasında, felç belirtileri gösteren Baldwin tedavi altına alındı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü şarkıcı Justin Bieber’la evli olan Hailey Baldwin Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada beyninde küçük bir kan pıhtısı geliştiği için Kaliforniya’daki Palm Springs yakınlarındaki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Baldwin, geçirdiği Covid-19 rahatsızlığının ardından felç benzeri semptomlar gösterdiği için tedavi altına alındı.

KENDİSİ AÇIKLADI

25 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Perşembe sabahı, felç benzeri semptomlar yaşamaya başlayıp hastaneye kaldırıldığımda kocamla kahvaltı ediyordum” diye yazdı.

“Beynimde oksijen eksikliğine neden olan küçük bir kan pıhtısı olduğunu keşfettiler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim. Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olsa da, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişeyle ulaşan herkese tüm destekleri ve sevgileri için teşekkür ederiz” dedi.

Baldwin, açıklamasında eve döndüğünü ve iyileşmekte olduğunu doğruladı. 28 yaşındaki eşi Justin Bieber da yakın zamanda Covid-19 hastalığını atlatmıştı.

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