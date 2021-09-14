Ünlüler 2021 MET Gala’da buluştu: İşte, geceye damga vuran isimler…

MET Gala 2021'e ünlüler akın etti. Rihanna, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Sharon Stone, Kendall Jenner, Irina Shayk... Birbirinden ünlü isimler ilginç kostümleriyle geceye damga vurmak için adeta birbirleriyle yarıştılar.

Sozcu.com.tr

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Modanın gecesi olarak anılan ve 1948 yılından beri New York’taki Metropolitan Müzesi’ne bağış toplamak için düzenlenen etkinlik, pandemi nedeniyle verdiği arayı görkemli bir gece ile sonlandırdı.

Sanat ve moda dünyasından birbirinden ünlü ismin özel tasarım kostümlerle katıldığı gece, renkli görüntülere sahne oldu. Kim Kardashian’ın yüzü dahil vücudunu tamamen saran siyah elbisesi, Billie Eilish’in nostaljik seçimi, Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in verdiği pozlar gecenin en çok dikkat çeken anlarıydı.

NEW YORK’UN BU ÖZEL GECESİNDE KİMLER YOKTU Kİ?

Jennifer Lopez, Sharon Stone, Justin Bieber, Rihanna, Iman, Venus Williams, Kendall Jenner gibi birbirinden ünlü isimler özel kostümleriyle kameralara poz verdiler.

Gigi Hadid

Hunter Schafer

Kendall Jenner

Kim Kardashian

Emily Blunt ve Hamish Bowles

Iman

Diane Kruger

Erykah Badu

Rihanna ve Asap Rocky

Billie Eilish

Lil Nas X

Jeremy Scott ve Irina Shayk

Kim Petras

Lorde

Alicia Keys ve Swizz Beatz

Jennifer Lopez

Justin ve Hailey Bieber

Camila Cabello ve Shawn Mendes

Sharon Stone