Ünlüler 2021 MET Gala’da buluştu: İşte, geceye damga vuran isimler…
MET Gala 2021'e ünlüler akın etti. Rihanna, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Sharon Stone, Kendall Jenner, Irina Shayk... Birbirinden ünlü isimler ilginç kostümleriyle geceye damga vurmak için adeta birbirleriyle yarıştılar.
Modanın gecesi olarak anılan ve 1948 yılından beri New York’taki Metropolitan Müzesi’ne bağış toplamak için düzenlenen etkinlik, pandemi nedeniyle verdiği arayı görkemli bir gece ile sonlandırdı.
Sanat ve moda dünyasından birbirinden ünlü ismin özel tasarım kostümlerle katıldığı gece, renkli görüntülere sahne oldu. Kim Kardashian’ın yüzü dahil vücudunu tamamen saran siyah elbisesi, Billie Eilish’in nostaljik seçimi, Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in verdiği pozlar gecenin en çok dikkat çeken anlarıydı.
NEW YORK’UN BU ÖZEL GECESİNDE KİMLER YOKTU Kİ?
Jennifer Lopez, Sharon Stone, Justin Bieber, Rihanna, Iman, Venus Williams, Kendall Jenner gibi birbirinden ünlü isimler özel kostümleriyle kameralara poz verdiler.
Gigi Hadid
Hunter Schafer
Kendall Jenner
Kim Kardashian
Emily Blunt ve Hamish Bowles
Iman
Diane Kruger
Erykah Badu
Rihanna ve Asap Rocky
Billie Eilish
Lil Nas X
Jeremy Scott ve Irina Shayk
Kim Petras
Lorde
Alicia Keys ve Swizz Beatz
Jennifer Lopez
Justin ve Hailey Bieber
Camila Cabello ve Shawn Mendes
Sharon Stone