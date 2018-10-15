Vartolu Cumali’yi kurtarabilecek mi? Çukur 39. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? (Çukur 38. bölüm izle…)

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Çukur 2. sezon 5. bölümünde; Yamaç’ın planı başarısızlağa uğrayınca Cumali ve Vartolu birbirine girer. Mahsun Çeto’ya Yamaç’ın planlarını nasıl bozduğunu anlatır. Reşit ve adamları Yamaç’tan parasını ister. Yamaç onlarda olmadığını söylesede inandıramaz. Vartolu, Reşit’in kim olduğunu onlara anlatır. Parayı bulmak zorundadırlar… İşte Çukur son bölüm izleme linki…

ÇUKUR 38. YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?



Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebileceksiniz.

ÇUKUR 39. FRAGMAN

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 38. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç son olaydaki fiyaskodan sonra evde herkese hesap sorar. Bu arada Cumali içerden birilerinin haber verdiğini söylerken aslında Vartolu’yu kasteder. Vartolu ve Cumali birbirlerine girerler. Akşın akşam evde yemek yapmaya çalışır. Fakat yemek için yaprak koymadığını farkeder. Yemeği ateşte unutunca yangın çıkar. Celasun olayı haber alır almaz eve koşar. Akşın ve annesinin evede olduğunu bildiği için onlara haykırır. Fakat o sırada Meke Celasun’a seslenir Akşın yanındadır. Fakat annesi ortalarda yoktur.

Yamaç eve geldiğinde ortalık durulmuştur. Yaptıkları planın neden başarısızlıkla sonuçlandığını tartışmaya başlarlar. Bu sırada Mahsun Çeto’ya Yamaç’ı nasıl oyuna getirdiğini anlatır. Ersoy yanlarına gelir ve onunla gelmelerini ister. Reşit ve adamları Çeto’nun evinin önündedir. Reşit, verdikleri malların karşılığında paralarını alamadıklarını söyleyerek tahsil etmeye geldiklerini söyleyince Mahsun paranın onlarda olmadığını söyler ve onları tehdit eder.

CELASUN VE MEKE KAVGAYA TUTUŞUR

Bu tehditlerin ardından Çeto’nun dilsiz olan adamı Reşit’in adamlarını öldürür. Bir tek Reşit’i sağ bırakırlar. Saadet öldürülen adamların evden çıkarılışına şahit olur. Celasun, Meke’den özür dilemeye gelir. Birbirlerine girerler. Kavga sırasında Karakuzuların adamlarını görünce kavgayı bitirmek zorunda kalırlar ama devamı için görüşelim diyerek ayrılırlar.

ÇUKUR 38. BÖLÜM İZLE

Kendi mekanına giden Celasun adamlarına çok paraya ihtiyaçlarını ve birşeyler yapmaları gerektiğini anlarır. Adamlarından biri büyük bir iş olduğundan söz eder detaylarını anlatır. Celasun’un aklı yatmıştır ve işi bitireceklerdir.

ÇETO CELASUN’A BİR TEKLİF YAPAR

Çeto Celasun’u çağırır. Evinin yandığından haberdar olan Çeto, ona bir teklifte bulunur. Bu sırada Reşit ve adamları Yamaç, Cumali ve Vartolu’nun oturduğu kafeye gelir. Kendini tanıtır. Öldürdükleri adamlardan birirnin yeğeni olduğunu ve onlarda bir parası olduğunu onu geri istediğini söyler. Yamaç bu paranın kendilerinde olmadığını söylese de inandıramaz. Reşit parayı getirmelerini tehditvari şekilde yeniden ister. Ortam gerilir fakat Vartolu parayı tamamlayıp getireceklerini söyler.

REŞİT’İN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR

Vartolu bu parayı neden vermeleri gerektiğini Cumali ve Yamaç’a anlatır. Reşit tehlikli biridir ve bin kişilik bir aşiretin de başındadır. Çaresiz kalmışlardır ve başlarına iş açmışlardır. Sena Yamaç ile birlikte çektiği videoyu Sultan Ana’ya izlettirir. Bu sırada dışarıda Selim’in perişan haldeki durumunu görür. Cumali, Kemal’den Yıldız’ı bulup getirmesini ister. Çeto’ya manikür yapan Ayşe, Ersoy’un içeri girmesiyle onları yalnız bırakır. Çeto’nun adamı onu dışarıda beklerken görünce Çeto’nun işinin uzun süreceğini ima ederek içeri çay içmeye davet eder.

ERSOY SAADET’İ GÖRÜYOR

Bu sırada yaralı çocuğa çorba götüren Saadet yukarı çıkar bu sırada onu gören Ersoy, Saadet’in neden dışarıda olduğunu sorar. Saadet Çeto’nun izin verdiğini söylese de aslında izni olmadığını öğrenir. Doğruca kilit altında olduğu odaya geri döner.

ALİÇO VE İDRİS KOÇOVALI’NIN BULUŞMASI

Aliço, huzurevinde Meliha Hanımı ziyarete geldiğinde Selim’i karşısında bulur. Kemal Yıldız’ı bulur ve Cumali’nin yanına götürür. Cumali ve Yıldız 11 yıl sonra tekrar bir aradadır. Aliço, Selim ile birlikte İdris Koçovalı’nın evine gider. İdris Aliço’yu içeri davet ettiği sırada dışarıda Selim’i görürü ancak yüzüne kapıyı kapatır.