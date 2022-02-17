Wayne Rooney’in evindeki nü tablolar dalga konusu oldu

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Wayne Rooney, son Instagram paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Rooney, oğlunun doğum gününü kutlamak isterken evinin salonundaki nü tabloları da yayınladı.

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Manchester United’ın eski yıldız oyuncusu İngiliz futbolcu Wayne Rooney’in paylaştığı son fotoğraf olay oldu. Rooney, oğlu Cass’in dördüncü doğum günü dolayısıyla paylaştığı fotoğrafta, evinin duvarındaki nü tablolar dikkat çekti.

Rooney, istemeden de olsa çıplak sanat eserlerini yayınlarken, paylaşım sonrası oğlundan çok nü tablolar konuşuldu.

15,4 milyon Instagram takipçisi olan Rooney’in paylaşımında çıplak kadın figürlerinin yer aldığı tablolar öne çıkarken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Rooney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Muhteşem oğlumuz bugün 4 yaşında! Bu senin en iyi günün! Kendin olmaya ve hayatı sevmeye devam et. Seni çok seviyoruz.’ yazdı.

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