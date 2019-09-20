Yaprak Durmaz kimdir? Yaprak Durmaz nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde Damla karakterini canlandıran Yaprak Durmaz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yaprak Durmaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
YAPRAK DURMAZ KİMDİR?
Yaprak Durmaz, 14 Ağustos 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Ve Tekstil Tasarımı Bölümü mezunudur. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde Tiyatro eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile yaşayan Yaprak Durmaz; Şehrin Melekleri, Ağlatan Dans, İki Dünya Arasında ve Siya Mem-u Zin dizilerinde rol almıştır.
Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Damla karakterine hayat vermektedir. Yaprak Durmaz, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Aslan burcudur.
Yaprak Durmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Vuslat (Damla) (TV Dizisi)
2016 – Adını Sen Koy (Ayşe) (TV Dizisi)
2015 – Şehrin Melekleri (TV Dizisi)
2015 – İki Dünya Arasında (Esma) (TV Dizisi)
2014 – Ağlatan Dans (Nihal) (TV Dizisi)
2012-2015 – Siya Mem-u Zin (Zin) (TV Dizisi)
2014 – Kurtlar Vadisi Pusu (KGT Ajanı) (TV Dizisi)