Yaşar kimdir? Yaşar nereli ve kaç yaşında?

Yaşar, 1970 doğumludur. Müzik ile ilk tanışması okul orkestrasına girmesi ve ilk kez sahneye çıkması da 1985 yılında Öğretmenler Günü’nde gerçekleşen Yaşar hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yaşar nereli ve kaç yaşında?

1996 yılının Eylül ayında “Divane” adlı albümünü piyasaya çıkaran ve bu albümünün yakaladığı yüksek satış grafiğinden dolayı Altın Plak ile ödüllendirilen Yaşar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yaşar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

YAŞAR KİMDİR?

Mehmet Yaşar Günaçgün ya da bilinen adıyla Yaşar, 5 Nisan 1970 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlkokulu Adana İsmet İnönü, ortaokul ve lise eğitimini şimdilerde kapanmış olan Adana Özel Yeni Lisesi’nde (Yeni Kolej) tamamladı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazanarak İstanbul’a geldi. Marmara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası finans dalında yüksek lisans yaptı.

1996 yılında Divane isimli ilk klibini yayınlayan Yaşar 26 Eylül 1996’da ise ilk albümünü çıkardı. Divane albümü yakaladığı yüksek satış grafiğinden dolayı Altın Plak ile ödüllendirildi.

1997 yılında Kral TV Video Müzik Ödüllerinde Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı ödülünü alan Yaşar, 1998 yılının Ekim ayında Esirinim adlı ikinci albümünü çıkardı. 2001 Ekim ayında Masal adlı üçüncü albümünü çıkararak kendi tanımıyla üçlemesini tamamladı. 2002 Temmuz ayında “Masal Konserleri” adı altında bir Türkiye turnesi gerçekleştirdi.

Arkasında bıraktığı 3 Albüm, sayısız ödül ve konserden aldığı güçle sadece yorumculuğunu ortaya koyduğu ve bir ara albüm olarak adlandırdığı Sevdiğim Şarkılar adlı albümünü 2003 yılının Ocak ayında çıkardı.

Tekrar kendi şarkılarından oluşan bir albümle, Mayıs 2005’te Hatırla adlı albümüyle müziğe geri döndü. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra ise, Aralık 2006 yılında Sevda Sinemalarda adlı albümünü çıkaran Yaşar, 28 Mayıs 2011’de Merve Oğuz ile hayatını birleştirdi, 24 Eylül 2012 tarihinde Kerem adını verdiği bir oğlu oldu. Son albümü “Şehir Yalnızlığı”nı 2017 yılında yayınlayan Yaşar, Koç burcudur.

Albümleri, Teklileri ve EP’leri:

Divane (1996)

Divane Remixes (1997)

Esirinim (1998/1999)

Masal (2001)

Masal Remixes (2002)

Sevdiğim Şarkılar (2003)

Sevdiğim Şarkılar Remixes (2003)

Hatırla (2005)

Sevda Sinemalarda (2006)

Dem (2008)

Gençlik Marşı (Tekli) (2008)

Eski Yazlar (2010)

Eski Yazlar – Revised (2011)

Cadde (2013)

Şehir Yalnızlığı (2017)

Kitapları:

Yalnızlık Dört Bin Perde, Ağustos 2003, (Şiir kitabı)

Kuş Ökseleri, Akustik Şiirler, Hazırlayan: Kadri Karahan, Ocak 2013, (Şiir Kitabı)

Gelen Yolcu, Öykü kitabı, Yazan: Sıtkı Silah, ‘Artısı’ adlı öykünün seslendirmesi (2013)

Radyo Programları:

Neşeli Kargalar – Pal FM (Levent Erim ile Birlikte) (2009)

Her Dem Yaşar – TRT FM (2011-2012)

Yaşar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2000 – Ağlayan Kadın (Ali)

2001 – Kimse Beni Sevmiyor (Ruhi)

2008 – Benim Annem Bir Melek (Kendisi) (TV Dizisi)

2010 – Yahşi Cazibe (Kendisi) (TV Dizisi)

2014 – Arkadaşım Hoşgeldin (Konuk Sanatçı – Otele Gelen Müşteri) (TV Dizisi)

2017 – Güldüy Güldüy Show (Oğlu Kerem ile katıldı, alacaklı rolünde) (TV Programı)