Yeni rolü için 10 kilo aldı

Mark Wahlberg, yeni filmi Stu'daki rolü için hazırlıklara devam ederken değişen görünüşüyle dikkat çekti. Filmde bir boksörü canlandıracak olan Wahlberg şu an için 10 kilo aldı ve vücudundaki kas oranını da artırdı.

Wahlberg, filmde baş karakter boksör Micky Ward’ı canlandırdı. Peder Stu, kariyerine boksör olarak başlayan ve sonunda rahip olan Rahip Stuart Long’un temelli bir biyografisi.

Oyuncu 16,3 milyondan fazla Instagram takipçisi ile bu süreci paylaştı. Mel Gibson ile başrollerini paylaşacağı film için çalışmalara devam eden oyuncu, ilk defa film için görüntüsünü değiştirmiyor.

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Oyuncu, 2019'daki 100%: Julian Edelman filmi içinde kısa bir sürede karın kası yapmıştı.

Ayrıca yıldız oyuncu, 2018’de günlük programını açıkladığında takipçilerini şoke etmişti. Programa göre oyuncu her sabah, 2.30’da uyanıp ardından da dua için zaman ayırıyordu.

Ailesine, toplam dört saatlik iki blok ayıran Wahlberg'in katı programının doğru olup olmadığı pek çok kişi tarafından merak konusu.

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