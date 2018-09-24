Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Zeki Müren’in nüfus cüzdanı herkesi şaşırttı!
Zeki Müren’in nüfus cüzdanı herkesi şaşırttı!
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Zeki Müren’in nüfus cüzdanı örneğini yayınladı. Müren’in nüfus cüzdanında kayıtlı olan tarih ise herkesi şaşırttı.
Magazin 24 Eylül 2018 - 11:20

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın bugün Aydınlık Gazetesi'nde yayımlanan yazısı, Müren hayranlarını şaşırttı. Sanat Güneşi'nin 22. ölüm yıl dönümü nedeni ile özel bir yazı ve söyleşi yayınlayan Akay, Zeki Müren'in nüfus cüzdanı örneğini yayımladı. Müren'in nüfus cüzdanında kayıtlı olan tarih ise, magazin gündemine bomba gibi düşerek sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

NÜFUS CÜZDANI ORTAYA ÇIKTI

Herkes Zeki Müren’in doğum tarihinin 6 Aralık 1931 olduğunu biliyor. Fakat Onur Akay, Zeki Müren’in Bodrum İkinci noterinden tasdikli nüfus cüzdanı örneğini yayımladı. Yayımlanan örnekte Zeki Müren’in 2 Ocak 1931 senesinde nüfusa kayıtlı olduğu görülüyor.

ekran-alintisi
İLGİLİ HABERZeki Müren vefatının 22'inci yılında anılacak
Son güncelleme: 11:28 - 24.09.2018

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Etiketler